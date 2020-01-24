دوري بلس| LIVEمشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر Suadi LIVE كورة جول رابط ماتش النصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

يأمل النصر بقيادة مدربه البرتغالي ، روي فيتوريا ، في استعادة نغمة الانتصارات ، وذلك عندما يحل ضيفا على الاتفاق مساء اليوم الجمعة ، للانقضاض على صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت ، في انتظار ما سيسفر عنه لقاء الهلال وجاره الشباب.





وسقط النصر في فخ التعادل الايجابي بنتيجة 1/1 أمام الاتحاد ، ليتنازل عن قمة الترتيب للهلال ، الذي هو الآخر فرط في فرصة الانفراد بالصدارة بعد تعادله المخيب أمام الفيصلي بنتيجة 2/2.









ويتواجد الهلال في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 31 نقطة ، في حين يحتل النصر مركز الوصافة برصيد 30 نقطة ، بفارق 4 نقاط عن الأهلي والرائد ، أصحاب المركزين الثالث والرابع ، بـ" 26 نقطة".





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وشهد أول أيام الجولة 15 من دوري المحترفين ، تعادل ضمك والفيحاء سلبيا ، وتخطي الأهلي عقبة الرائد بهدفين مقابل هدف عبر نجمه السوري ، عمر السومة.









تبدأ مباريات الجمعة في تمام الساعة 15:35 بتوقيت مكة المكرمة بين الفيحاء والتعاون، قبل لقاء الاتفاق والنصر على ملعب الأمير محمد بن فهد المقرر في تمام الساعة 17:55 بتوقيت مكة المكرمة.





وتختتم لقاءات في تمام الساعة 20:10 بتوقيت مكة المكرمة بين الوحدة والحزم.

الاتفاق و النصر الساعة 4.55 قناة 7