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وزير الأوقاف: الالتفاف خلف الجيش والشرطة واجب الوقت الحالي

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:44 م
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مختار جمعة
مختار جمعة
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن من سأل الشهادة بحق وصدق نال الشهادة ولو مات على فراشه، مضيفا أنه من حق أسر الشهداء على دولتهم أن تكرمهم.

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، إلى أنه شعر بفخر كبير أثناء جلوسه بجوار أسرة الشهيد العميد وائل طاحون في احتفالات عيد الشرطة أمس، موضحا أن الأسرة تدفع ببطل ثالث إلى ميدان المعركة بعد استشهاد الأب وزوج الإبنة، معلقا: "هذه الأسرة تستحق أن نفتخر بها".

وأضاف وزير الأوقاف، أن الدفاع عن الأوطان لو لم يأتي به دين، لكان الإنسان الوطني الأصيل سيدفع بنفسه للتضحية من أجل وطنه، مشددا على أن الالتفاف خلف قيادتنا السياسية، وشرطتنا وقواتنا المسلحة هو واجب الوقت الحالي.
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الكلمات المفتاحية

وزير الأوقاف الجيش والشرطة أخبار مصر 25 يناير

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