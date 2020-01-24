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تفاصيل لقاء الأنبا باخوم مع خدام أسر الكيلو 4.5 الحي العاشر

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:38 م
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بوابة الفجر
حازم رفعت
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التقى الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والمتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الكاثوليكية بمصر، صباح اليوم الجمعة، مع خدام أسر الكيلو ٤.٥ بالحي العاشر.

وخلال اللقاء، استمع الأنبا باخوم إلى تحديات الخدمة والروية للفترة القادمة وشكرهم جزيل الشكر لهذا التطوع والروح المتواجد بينهم.

وكان الأنبا باخوم، قد استقبل، أمس الخميس، المطران نيقولاس هنرى، السفير البابوى في مصر بصحبة المستشار الخاص له، في دار سيدة السلام بالشيراتون، وذلك من أجل التعرف على الدار والخدمات التي يقدمها لكلًا من ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام.

وهنأ المطران نيقولاس هنري الأنبا باخوم على لهذا الصرح والعمل الجاد وروح الأخوة والمحبة التي تسود المكان وروح العائلة التي تغمره، وكان في الاستقبال كلٍ من الراهبات المهتمين بالرسالة وطقم الإدارة.
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الكلمات المفتاحية

العاشر الانبا باخوم

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