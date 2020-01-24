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ضبط عاطل بتهمة النصب على المواطنين في سوهاج

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:33 م
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المتهم
المتهم
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط عاطل، بتهمة الاحتيال والنصب على المواطنين.

وتبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جنوب الصعيد، من 8 مواطنين، بدائرة مركز شرطة سوهاج، بقيام شخص، حاصل على دبلوم تجارة، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها في تجارة الأراضي. 

ومن خلال شركة استثمار عقاري، والحصول من الشاكيين على مبالغ مالية، بلغ إجماليها 900 ألف جنيه، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد بالمخالفة لأحكام القـانــون، أكدت التحريات صحة الواقعة.
 
وأضافت التحريات، حصول المتحرى عنه، على مبالغ مالية من آخرين، تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملا في الحصول على الأرباح واسترداد أموالهم. 

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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