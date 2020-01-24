أتلتيكو مدريد ضد كولتورال ليونيسا 2/1 في كأس ملك إسبانيا | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)





مباراة أتلتيكو مدريد ضد كولتورال ليونيسا في كأس ملك إسبانيا





أتلتيكو مدريد ضد كولتورال ليونيسا، تغلب فريق الدرجة الثالثة الإسباني كولتورال ليونيسا على نظيره أتلتيكو مدريد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء أمس الخميس، على ملعب " ريينو دي ليون"، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.





ملخص وأهداف مباراة أتلتيكو مدريد ضد كولتورال ليونيسا في كأس ملك إسبانيا

افتتح أتلتيكو مدريد التسجيل في الدقيقة 62 عن طريق الأرجنتيني آنخيل كوريا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء يضعها على يمين الحارس، لينتهي الشوط الأول بنتيجة 0/1.





وفي الشوط الثاني، تعادل كولتورال ليونيسا في الدقيقة 83 عن طريق جولين كاستانيدا بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء يفشل الحارس في التصدي لها، وتمكن أصحاب الأرض من تحقيق المفاجأة في الأشواط الإضافية بعدما سجل سيرجيو بينيتو هدف الفوز لفريقه ليونيسا في الدقيقة 108 من المباراة، ليحسم أصحاب الأرض التأهل إلى دور الـ16 للمسابقة، لينتهي اللقاء بنتيجة 1/2 لفريق ليونيسا .





وبدأ أتلتيكو مدريد مباراته أمام كولتورال ليونيسا بالتشكيل التالي:-





حراسة المرمي: أنتونيو آدان.

خط الدفاع: سانتياجو أرياس - فيليب مونتيرو - ماريو هيرموسو - مانويل سانشيز.

خط الوسط: فيتولو - هيكتور ميجيل هيريرا - ماركوس يورينتي - ساؤول نيجويز.

خط الهجوم: آنخيل كوريا - جواو فيليكس.



شاهد.. ملخص وأهداف مباراة أتلتيكو مدريد ضد كولتورال ليونيسا في كأس ملك إسبانيا:-



