حبس سائق دهس مواطنا بعد مشاجرة في العاشر

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، بلاغا بقيام سائق ميكروباص بدهس 3 أشخاص انتهى بوفاة أحدهم.



وتبين بالفحص، نشوب مشادة كلامية بين السائق والمجني عليهم، على إثر خلافات مالية، تطورت إلى مشاجرة، فقام المتهم بقيادة السيارة ودهسهم بشكل عشوائي مما ازهق روح أحدهما.



وتم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

قررت نيابة قسم ثان العاشر من رمضان، حبس سائق ميكروباص 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بدهس ثلاثة مواطنين، وإزهاق روح أحدهما.