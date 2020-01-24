Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس سائق دهس مواطنا بعد مشاجرة في العاشر

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:20 م
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
نسمة رمضان
Advertisements
قررت نيابة قسم ثان العاشر من رمضان، حبس سائق ميكروباص 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بدهس ثلاثة مواطنين، وإزهاق روح أحدهما.

وتلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، بلاغا بقيام سائق ميكروباص بدهس 3 أشخاص انتهى بوفاة أحدهم.

وتبين بالفحص، نشوب مشادة كلامية بين السائق والمجني عليهم، على إثر خلافات مالية، تطورت إلى مشاجرة، فقام المتهم بقيادة السيارة ودهسهم بشكل عشوائي مما ازهق روح أحدهما.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتم نقل الجثة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

دهس حبس سائق

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. الأهلي يرمم دفاعاته بصفقة مدوية في الصيف

منذ ساعتين و 51 دقيقة

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

الآن

Live| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت مباشر الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 15 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora كورة لايف رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت| رابط ماتش ليفربول وولفرهامبتون yalla shoot

منذ حوالي 16 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

الآن

بأوامر فايلر.. الأهلي يطلب عودة أول المعارين

منذ حوالي 17 ساعة

دخول مفاجئ.. برشلونة يقتحم صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شوت TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع NOW بي ان سبورت المفتوحة

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

الآن

رابط KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتوت بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح bein sport المفتوحة

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

منذ حوالي 16 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 16 ساعة

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

إحالة أوراق سائق إلى المفتي لقتله زميله في الإسكندرية

القبض على سائق بمستندات مزورة أثناء استخراجه رخصة مهنية بمرور بنها

الإعدام لسائق لقتله رجل وزوجته دهسًا بالإسكندرية

التفاصيل الكاملة لواقعة قتل سائق لزميله في الإسكندرية

"اتخانقوا على المشاريب".. إصابة 5 تشاجروا بـ"الأسلحة البيضاء" على مقهى بالخصوص

حبس 3 أشخاص لقتلهم طالب في القطامية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:15 م

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

08:30 م

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

09:28 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

08:25 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

08:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status