"فضل الشهادة".. وزير الداخلية يحضر خطبة الجمعة بمسجد الشرطة

تقام شعائر صلاة الجمعة من داخل مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ووزير الأوقاف، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، ومفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام.



ويلقي خطبة الجمعة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار الجمعة، حيث تتناول الخطبة هذا الأسبوع موضوع "فضل الشهادة.. وواجبنا نحو أسر الشهداء".