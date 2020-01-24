Advertisements
Advertisements
Advertisements

"القابضة لمياه الشرب" تشارك فى معرض عن ترشيد الاستهلاك

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:10 م
Advertisements
جانب من المعرض
جانب من المعرض
أحمد الشيخ
Advertisements

شاركت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فى المؤتمر والمعرض الأول من نوعه والذى يمزج بين الفن التشكيلى لمياه النيل، فى المحافظة على كل قطرة مياه للفنان التشكيلى أحمد عبد الجواد وبين الحل الواقعى للحفاظ على كل قطرة من مياه النيل بترشيد الاستهلاك، وذلك بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتور علاء سلامة رئيس نقابة التطبقيين الفرعية بالقاهرة.

وقال، الفنان أحمد عبدالجواد، إن المعرض يأتى ترسيخا لأهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها، وعرفانا بأهمية السد العالى فى توفير حياة أكثر رخاء وأمنا للمصريين طوال الأعوام الماضية.

وكرم عبدالجواد، عددا من المهندسين من بناة السد العالى ومنهم المهندس صبرى العشماوي رئيس جمعية بناة السد.

واستعرض مشروع ترشيد استهلاك المياه وتشغيل الشباب، كمبادرة للحفاظ على المياه، مشيرا إلى أن فكرة المشروع تقوم على توفير ماكينة لغسيل السيارات بالبخار بدلا من المياه ما يوفر أكثر من 80 لترا من المياه فى المرة الواحدة.

وقال الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية: "إن فكرة ترشيد المياه أكثر من رائعة لنتبناها فى معارض الفنون التشكيلية".

وقال اليكس ترفانيان مدير المركز الثقافي الروسى، إن معرض النيل يعد أنشودة تعبر عن مكانة النيل والسد العالى رمز الثقافة المصرية الروسية، والذى يمثل تجسيد الإرادة المصرية والكفاح للتنمية وبناء المجتمعات منذ أكثر من 60 عاما لبناء أعظم مشروع فى القرن الـ20 والذى نطلق عليه الهرم الرابع.

وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي علي أهمية تبني قضية المياه في كافة المحافل والمؤتمرات لا سيما الفنون بمختلف اشكالها وذلك لزيادة الوعي المائي بين المواطنين باعتبار الفنون من أهم وسائل الاتصال وأكثرها إقناعها.

وأشار إلي اهتمام الدولة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأهمية قضية ترشيد استهلاك المياه والتوعية بأهميتها.
"القابضة لمياه الشرب" تشارك فى معرض عن ترشيد الاستهلاك
"القابضة لمياه الشرب" تشارك فى معرض عن ترشيد الاستهلاك
"القابضة لمياه الشرب" تشارك فى معرض عن ترشيد الاستهلاك
"القابضة لمياه الشرب" تشارك فى معرض عن ترشيد الاستهلاك
"القابضة لمياه الشرب" تشارك فى معرض عن ترشيد الاستهلاك
"القابضة لمياه الشرب" تشارك فى معرض عن ترشيد الاستهلاك
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معرض الفنون التشكيلية ترشيد استهلاك المياه القابضة للمياه الفنون التشكيلية السد العالي‎

أخبار تهمك

Live| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت مباشر الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora كورة لايف رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

الآن

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

الآن

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

رابط KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتوت بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح bein sport المفتوحة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة كبرى.. الأهلي يرمم دفاعاته بصفقة مدوية في الصيف

منذ ساعتين و 39 دقيقة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 16 ساعة

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

الآن

بأوامر فايلر.. الأهلي يطلب عودة أول المعارين

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت| رابط ماتش ليفربول وولفرهامبتون yalla shoot

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

الآن

يلا شوت TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع NOW بي ان سبورت المفتوحة

منذ حوالي 16 ساعة

دخول مفاجئ.. برشلونة يقتحم صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ ساعتين و 54 دقيقة

موضوعات متعلقة

شركة الصرف الصحي بالقاهرة تنظم ندوات لمشايخ المساجد (صور)

بروتوكول تعاون بين "القابضة لمياه الشرب" و"القابضة للبتروكيماويات" (صور)

"القابضة للمياه" توقع بروتكول تعاون مع 3 شركات بترول بالاسكندرية (صور)

الشركة القابضة للمياه: تأهيل مهندسى طاقة لترشيد الاستهلاك

القابضة لمياه الشرب تعلن موعد لإإطلاق الحملة القومية لترشيد استهلاك بالتنسيق مع 9 وزارات

"كنائس البتانون بالمنوفية" تخصص جزء من عظة الأحد للحديث عن ترشيد المياه (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:15 م

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

08:30 م

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

09:28 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

08:25 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

08:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status