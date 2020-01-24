رسميًا.. مياه البحيرة يتعاقد مع ظهير أيسر بيلا





نجح فريق مياه البحيرة، بقيادة مديره الفني حماده مرزوق، في الحصول على توقيع كريم عباس ظهير أيسر بيلا وسيراميكا السابق ، في إطار تدعيم خط دفاعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، استعداداً للدور الثاني من مسابقة دوري القسم الثالث.



ووقّع، عباس، علي عقود انضمامة لمياه البحيرة ، لمدة موسم ونصف ، بحضور محمد صديق المشرف العام علي الكرة، ومحمد نوار "أمين صندوق" مياه البحيرة ، وسمير زكي عضو مجلس إدارة المياه .



وكان حمادة مرزوق المدير الفني لمياه أكد أنة بحاجة إلى لاعبين، جدد، ليكون قادرا على الإستمرار فى المنافسة بقوه على احتلال قمة المجموعة الحادية عشر، ضمن منافسات الدور الثاني، بدوري القسم الثالث، وتحقيق الهدف المنشود بالصعود والعودة مجددا إلى دوري القسم الثاني .



يذكر ان فريق مياه البحيرة يحتل المركزالأول بترتيب جدول المجموعة الحادية عشر برصيد 35 نقطة