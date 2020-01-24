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كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة بريشيا وميلان بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «ميلان» هدف رابط ميلانHD

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:58 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستضيف ملعب ماريو ريجامونتي مباراة ميلان وبريشيا اليوم ضمن تصنيف مباريات الدوري الايطالي الدرجة الممتازة والتي تضمن الجولة الـ21 من مباريات الدوري الايطالي ، حيث يلتقي ميلان ضد بريشيا على الهواء مباشرة اليوم نوفرها لكم مجانا ونقدم لكم بعض المعلومات الهامة عن مباراة بريشيا وميلان اليوم.

موعد مباراة بريشيا وميلان اليوم :

ستنطلق مباراة ميلان VS بريشيا اليوم 2020/1/24 حسب الدولة المصنفة لك من حيث الوقت الصحيح للماتش الرسمي اليوم والذي سيلعب على ارضية ماريو ريجامونتي ضمن الجولة الـ21 من أحداث الدوري الايطالي الممتاز ؛ حيث ستلعب مباراة بريشيا X ميلان اليوم بتوقيت التالية ؛
بتمام الساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة.
الساعة 10:45 بتوقيت العراق.
الساعة 10:45 بتوقيت اليمن.
الساعة 10:45 بتوقيت البحرين.
الساعة 10:45 بتوقيت وقطر.
الساعة 10:45 بتوقيت جزر القمر.
الساعة 9:45 بتوقيت مصر.
الساعة 9:45 بتوقيت فلسطين.
الساعة 9:45 بتوقيت الأردن.
الساعة 9:45 بتوقيت لبنان.
الساعة 9:45 بتوقيت ليبيا.
الساعة 9:45 بتوقيت السودان.
الساعة 8:45 بتوقيت الجزائر.
الساعة 8:45 بتوقيت المغرب.
الساعة 8:45 بتوقيت تونس.
الساعة 8:45 بتوقيت موريتانيا.

القنوات العارضة ماتش بريشيا وميلان توداي :

ستعرض إن شاء الله مباراة القمة اليوم ميلان وبريشيا والتي تصنف ضمن مباريات الدوري الايطالي والتي ستنقلها على الهواء مباشرة بدون تقطيع قناة ( بين سبورت 4 ) بدقة عالية ، حيث سيتم التعليق عليها للمعلق الرياضي الناري "خالد الحدي" ؛ قبل النهاية تقدم افضل التحاية للزوار الكرام لموقع بي ان ماتش - beinmatch.org.

بطاقة مباراة ميلان ضد بريشيا.
🏆 بطولة المباراة : الدوري الايطالي .
🏅 جولة المباراة : 21 من مباريات الدوري الايطالي .
🏟 ملعب المباراة : ماريو ريجامونتي .
📺 القنوات الناقلة : بين سبورت 4 .
🎤 التعليق الصوتي : خالد الحدي .
⌚ موعد المباراة : الساعة 10:45 مساءاً بتوقيت مكة المكرمة .
⏰ تاريخ المباراة : 2020/1/24 .
ميلان الساعة 9.45 قناة 3
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