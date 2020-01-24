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مدرب الشباب: مستعد لخطف الثلاث نقاط من الهلال

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:57 ص
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مدرب الشباب
مدرب الشباب
أميرة فطيم
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تحدث الإسباني لويس جارسيا، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي شباب، عن الديربي المرتقب أمام نظيره الهلال، مساء غدا السبت، على ملعب الملك فهد الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة والعشر دقائق مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، والسابعة وعشر دقائق بتوقيت أبو ظبي، والثالثة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وقال جارسيا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "أعلم أن مواجهة الهلال ستكون مثيرة وقوية، فهو فريق كبير ويمتلك لاعبون مميزون".

وأضاف: "الهلال توج بلقب دوري أبطال آسيا، كما يعتبر أفضل فريق في الدوري، لذلك ستكون المباراة صعبة للغاية، لكننا مستعدون للفوز على أي فريق، وخاصة الفوز في هذا اللقاء سيعني لنا الكثير".

وتابع: "فريقنا تطور كثيرا خلال الفترة الماضية، فنحن نجحنا في تحقيق الفوز في 4 مواجهات على التوالي، وهذا ما أعطاني دفعة قوية وثقه بأنه إمكاننا للفوز على أي فريق".

واختتم لويس حديثه قائلا: "مستعدون لخطف الثلاث نقاط من الهلال، فأنا أثق في اللاعبين بشكل كبير".

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يتواجد الشباب في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.
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