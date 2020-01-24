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قيادي سابق بالداخلية: بشائر الخير بدأت تظهر في مصر

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:54 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال اللواء محمد زكي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن احتفالية عيد الشرطة تأتي تعبيرا عن التلاحم القوي بين جميع أفراد الشعب المصري، مهما كانت طوائفهم.

وأشار "زكي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الإرهاب هو عملية عنف منظمة ومتصلة يقوم به عناصر ضد مصالح الدولة، حيث يستهدف الإرهاب اجهاض مسيرة التنمية للدولة.

وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق، أن مواجهة الإرهاب هى واجب على رجال الأمن في مصر، حيث أن أحد مهامهم الأساسية هى مواجهة عنف تلك الجماعات، منوها بأن مواجهة الإرهاب ليست عملية أمنية فقط بل هى عملية تضافرية بين كل أفراد الشعب والأمن، مؤكدا أن بشائر الخير في مصر بدأت تظهر.
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الكلمات المفتاحية

الداخلية الإرهاب اخبار مصر إحتفالية عيد الشرطة

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