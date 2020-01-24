Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا شووت MATCH الوداد مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك قناة مفتوحة

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:49 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يخوض نادي الزمالك تحديًا صعبًا عندما يستضيف فريق مازيمبي الكونغولي في الجولة قبل الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا وسط حضور 10 آلاف متفرج.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب السلام الدولي.

وتنقل المواجهة عبر قناتي "Time Sports" (أرضي)، و"beIN Sports HD 2" (فضائيًا).

ويتولى المعلق حاتم بطيشة التعليق على المباراة عبر "تايم سبورتس"، بجانب علي محمد علي عبر "بي إن سبورتس".

وكان الزمالك خسر أمام مازيمبي في الجولة الأولى في مجموعته (3-0)، لكنه نجح في حصد 7 نقاط من 3 مباريات بعدها، ليقترب بشدة من التأهل إلى دور الثمانية.

يذكر أن الزمالك يحتاج لنقطة واحدة فقط لحسم تأهله رسمياً إلى ربع النهائي، لكنه بحاجة للفوز (3-0) على الأقل للتساوي مع مازيمبي في المواجهات المباشرة واللجوء لفارق الأهداف لحسم الصدارة في الجولة الأخيرة.

يحل فريق مازيمبي الكونغولي ضيفاً على نادي الزمالك يوم الجمعة القادم 24 يناير الجاري، وذلك لإقامة مباراة من العيار الثقيل ستجمع الفريقان على ملعب السلام، في إطار إياب الجولة الخامسة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسيكون موعد المباراة المرتقبة بين فريقي الزمالك ومازيمبي في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر، و10:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على الهواء عبر شاشة قناة BeIN SPORT HD2 بأداء صوتي للمعلق علي محمد علي.

يدخل الفارس الأبيض باحثاً عن الفوز بغض النظر عن مركزه الذي يحتله بمجموعته، إذ يتواجد بالمركز الثاني برصيد 7 نقاط حصدهم من خوض 4 مباريات.

أما مازيمبي فيتواجد في المركز الأول على مجموعته وفي جعبته 10 نقاط من 4 مواجهات، وبهذه النتائج ضمن الفريق الكونغولي التأهل للدور التالي.

ووصلت بعثة فريق مازيمبي صباح اليوم إلى القاهرة برئاسة “كامامبا أدو” عضو مجلس إدارة النادي، وضمت البعثة 40 شخصاً استعداداً للمواجهة المقبلة أمام الزمالك.
الزمالك الساعة 9 قناة 2
Advertisements

أخبار تهمك

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت| رابط ماتش ليفربول وولفرهامبتون yalla shoot

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora كورة لايف رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

الآن

مفاجأة كبرى.. الأهلي يرمم دفاعاته بصفقة مدوية في الصيف

منذ ساعتين و 43 دقيقة

رابط KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتوت بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح bein sport المفتوحة

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ حوالي 16 ساعة

بأوامر فايلر.. الأهلي يطلب عودة أول المعارين

منذ حوالي 17 ساعة

Live| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت مباشر الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 15 ساعة

يلا شوت TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع NOW بي ان سبورت المفتوحة

منذ حوالي 16 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

الآن

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

الآن

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

منذ حوالي 16 ساعة

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

دخول مفاجئ.. برشلونة يقتحم صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:15 م

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

08:30 م

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

09:28 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

08:25 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

08:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status