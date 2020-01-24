كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «الزمالك » هدف رابط الزمالك HD

وشدد كارتيرون خلال الساعات الأخيرة قبل المباراة علي شحن لاعبيه معنويًا لتعويض خسارة مباراة الجولة الأولي التي انتهت بفوز مازيمبي بثلاثية نظيفة، وكذلك رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبي الزمالك ومنحهم العديد من التعليمات الفنية لضمان تحقيق الفوز، في مقدمتها التسديد من مسافات بعيدة واستغلال الكرات العرضية لخلق فرص خطيرة أمام مرمي الفريق الضيف.





التشكيل المتوقع لمازيمبي

في المقابل فإن فريق مازيمبي يدخل مباراة اليوم بدون أي ضغوط نتيجة حسمه التأهل رسميًا من الجولة الرابعة عقب تغلبه علي فريق أول أغسطس الإنجولي بنتيجة 2/1، ومن المتوقع أن يدفع درازن فيتكوفيتش، المدير الفنى الجديد لفريق مازيمبى الكونغولى، بتشكيل مكون من حراسة المرمى: سيلفان جبوهو، الدفاع: إيساما مبيكو، كيفن مونديكو، كاباسو تشونجو، ونلو كوليبالي، الوسط: كوفي كوامي، ناثان سينكالا، توريك جبرين، الهجوم: تريسور مبوتو، جاكسون موليكا، تشيكو أوسيندي.





ويراهن فيتكوفيتش المدير الفني لفريق مازيمبي على الخروج من مباراة اليوم بشباك نظيفة لضمان تحقيق أرقام إيجابية في البطولة عقب ضمانه التأهل رسميًا.





يخوض نادي الزمالك تحديًا صعبًا عندما يستضيف فريق مازيمبي الكونغولي في الجولة قبل الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا وسط حضور 10 آلاف متفرج.





وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ملعب السلام الدولي.





وتنقل المواجهة عبر قناتي "Time Sports" (أرضي)، و"beIN Sports HD 2" (فضائيًا).





ويتولى المعلق حاتم بطيشة التعليق على المباراة عبر "تايم سبورتس"، بجانب علي محمد علي عبر "بي إن سبورتس".





الزمالك الساعة 9 قناة 2