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ترتيب جدول الدوري السعودي بعد انتهاء مباريات أمس الخميس 23-1-2020

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:50 ص
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جدول الدوري السعودي
جدول الدوري السعودي
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جدول الدوري السعودي، انتهت مباريات أمس الخميس الموافق 23-1-2020، بعد مواجهتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في افتتاح مباريات الجولة الـ15 من المسابقة.

البداية كانت بمباراة الفتح وضمك والتي انتهت بالتعادل السلبي 0/0، والمباراة الثانية كانت بين الرائد والأهلي وانتهت بفوز الأخير 1/2.

وكان عمر السومة صاحب الفضل في الفوز بالمباراة بعدما سجل هدفين في دقيقة واحدة، قلب خلالها تأخر فريقه إلى فوز ثمين.

ورفع الأهلي رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث بترتيب جدول الدوري السعودي، بفارق نقطة واحدة عن النصر ونقطتين عن الهلال المتصدر.

وتقام باقي مباريات الجولة خلال يومي الجمعة والسبت، وستشهد العديد من المواجهات النارية.

ترتيب جدول الدوري السعودي بعد انتهاء مباريات أمس الخميس:-

1- الهلال برصيد 31 نقطة.

2- النصر برصيد 30 نقطة.

3- الأهلي برصيد 29 نقطة.

4- الرائد برصيد 26 نقطة.

5- التعاون برصيد 25 نقطة.

6- الوحدة برصيد 24 نقطة.

7- أبها برصيد 23 نقطة.

8- الفيصلي برصيد 21 نقطة.

9- الشباب برصيد 21 نقطة.

10 – الاتفاق برصيد 17 نقطة.

11- الفيحاء برصيد 15 نقطة.

12- الحزم برصيد 14 نقطة.

13- الاتحاد برصيد 14 نقطة.

14- الفتح برصيد 10 نقاط.

15- العدالة برصيد 9 نقاط.

16- ضمك برصيد 9 نقاط.
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