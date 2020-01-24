سعد الصغير يوجه رسالة حب لـ أحمد عدوية:" مع أبويا وأخويا وملك الأغنية"

يشارك الفنان سعد الصغير جمهوره، بصورة جديدة برفقة الفنان أحمد عدوية، بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهوره .



وعلقت" الصغير" علي الصورة:" يا صباح الفل علي حبايبنا مع أبويا وأخويا وحبيبي وملك الأغنية الشعبية الي بتعلم منو وأنا صغير عم أحمد عدوية يارب ديما معانا" .





ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات على الصورة:" عمو حبيبي ربنا يبارك فيك ويخليك لينا" .





يذكر أن شارك الفنان سعد الصغير في بطولة مسرحية"لوكاندا الاوباش" وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، ماجد المصري، هالة فاخر، بدرية طلبة، مايا دياب، وحسن الرداد، أوس أوس، انجي علي، وكانت هذه المسرحية"لوكاندا الاوباش" من فعاليات موسم الرياض بالسعودية،الذي نظمتها الهيئة العامة للترفيه، وكانت من إخراج أشرف ذكى، وتأليف محمد عز .