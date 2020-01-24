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محاضرة فنية بالفيديو من فايلر للاعبي الأهلي قبل موقعة النجم الساحلي

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:33 ص
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بوابة الفجر
علي نبوي
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يعقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو للاعبين بعد انتهاء المران الجماعي اليوم.

ويشرح فايلر للاعبي الأهلي خلال محاضرة اليوم نقاط القوة والضعف في فريق النجم الساحلي قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

وكان الجهاز الفني قد أعد تقريرًا بالفيديو عن آخر ٦ مباريات خاضها الفريق التونسي محليا وإفريقيًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي في الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها في التاسعة مساء الأحد المقبل على ملعب السلام.
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