صدمة في الهلال بسبب محمد البريك





أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن تعرض لاعبه محمد البريك، لإصابة في العضلة الضامة، خلال مشاركته في التدريبات الجماعية للفريق مساء أمس الخميس استعدادا لمواجهة الشباب، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.



وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها محمد البريك حاجته للراحة، ما يعني غيابه عن مواجهة فريق الشباب.



ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره الشباب، غدا السبت، على ملعب الملك فهد الدولي، في تمام الساعة الخامسة والعشر دقائق بتوقيت القاهرة، والسادسة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، والسابعة وعشر دقائق بتوقيت أبو ظبي، والثالثة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش.



وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.



ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، فيما يتواجد الشباب في المركز التاسع برصيد 21 نقطة.

