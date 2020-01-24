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KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة النصر والاتفاق بث مباشر النصر NOW كورة لايف النصر MATCH رابط ماتش النصر NOW

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:25 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يستقبل ملعب محمد بن فهد بالدمام موقعة من العيار الثقيل، عندما يحلّ النصر ضيفًا ثقيلًا على الاتفاق مساء الجمعة 24 يناير ميلاديًا، الموافق 29 جمادي الأول 1441 هجريًا في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.


وتأتي المباراة بعد أيام من الانتصار الهام الذي حققه العالمي على العدالة وتأهل به إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في إطار سعيّ كتيبة روي فيتوريا إلى التتويج بكل البطولات الممكنة هذا الموسم.

الاتفاق تحسن مستواه في الآونة الأخيرة على صعيد الدوري، حيث يحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة وبات بعيدًا بعض الشيء عن مراكز الهبوط، ويسعى لاستغلال هذه الاستفاقة في سبيل تحسين مركزه أكثر وأكثر.

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بينما النصر يريد أن يواصل مطاردته للهلال على صدارة ترتيب الدوري، وبالتالي فلا بديل أمام زملاء عبد الرزاق حمدالله سوى تحقيق الفوز والاستمرار في طريق الانتصارات حتى لا يتسع الفارق مع بطل آسيا لأكثر من الموجود حاليًا.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة النصر ضد الاتفاق والقنوات الناقلة..

إدارة النصر تتجاهل تجديد عقد عوض خميس

موعد مباراة النصر ضد الاتفاق والقنوات الناقلة
المباراة

الملعب

الموعد

القناة الناقلة

الاتفاق - النصر ملعب الأمير محمد بن فهد الجمعة 24 يناير 2020،
29 جمادي الأول 1441،
17:55 بتوقيت السعودية، 16:55 بتوقيت مصر الرياضية السعودية
الغيابات والتشكيل المتوقع للنصر
يتغيب عن النصر في اللقاء القادم ضد الاتفاق كلاً من عبد الرحمن العبيد وعمر هوساوى بسبب الاصابة، بينما لن يغيب أي لاعب أخر بداعي الإيقاف بعد انتهت مدة إيقاف الحارس براد جونز والمدافع البرازيلي مايكون بيريرا وغيابهم عن المباراة السابقة امام الاتحاد.


الاتفاق و النصر الساعة 4.55 قناة 7
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