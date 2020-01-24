كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة النصر والاتفاق بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «النصر » هدف رابط النصر HD

سيدفع المدرب بجونز بعد عودته من الايقاف، أمامه كلاً من مادو والعمري، وسيشارك عوض خميس في مركز الظهير الأيسر وسلطان الغنام في الظهير الأيمن، وسيتكون الوسط من الثنائي بيتروس والخيبري وأمامهما الثلاثي موسى وجوليانو وأمرابط، وسيقود الهجوم ماكينة الأهداف عبد الرزاق حمد الله.





التشكيل | 4-2-3-1





براد جونز

عوض خميس - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام

عبد الله الخيبري - بيتروس

أحمد موسى - جوليانو - نور الدين أمرابط

عبد الرزاق حمد الله





الغيابات والتشكيل المتوقع للاتفاق

لا توجد غيابات في صفوف الاتفاق بداعي الإصابة أو الإيقاف، وستكون جميع الخيارات متاحة للمدرب خالد العطوي في مباراته الصعبة ضد النصر.









سيبدأ المدرب الوطني خالد العطوي برايس مبولحي في حراسة المرمى، وأمامه أسامة الحدادي واليامي ويامبيري والقميزي، في الوسط سيدفع بهزازي وكيس، وأمامهما الثلاثي العمري ودوكارا والسليتي، وسيقود الهزاع الهجوم.





التشكيل | 4-2-3-1





رايس مبولحي

أسامة الحدادي - سعيد اليامي - سيدريك يامبيري - صالح القميزي

فيليب كيس - علي هزازي

نعيم السليتي - سليماني دوكارا - صالح العمري

هزاع الهزاع









يأمل النصر بقيادة مدربه البرتغالي ، روي فيتوريا ، في استعادة نغمة الانتصارات ، وذلك عندما يحل ضيفا على الاتفاق مساء اليوم الجمعة ، للانقضاض على صدارة جدول الترتيب بشكل مؤقت ، في انتظار ما سيسفر عنه لقاء الهلال وجاره الشباب.





وسقط النصر في فخ التعادل الايجابي بنتيجة 1/1 أمام الاتحاد ، ليتنازل عن قمة الترتيب للهلال ، الذي هو الآخر فرط في فرصة الانفراد بالصدارة بعد تعادله المخيب أمام الفيصلي بنتيجة 2/2.









ويتواجد الهلال في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 31 نقطة ، في حين يحتل النصر مركز الوصافة برصيد 30 نقطة ، بفارق 4 نقاط عن الأهلي والرائد ، أصحاب المركزين الثالث والرابع ، بـ" 26 نقطة".









وشهد أول أيام الجولة 15 من دوري المحترفين ، تعادل ضمك والفيحاء سلبيا ، وتخطي الأهلي عقبة الرائد بهدفين مقابل هدف عبر نجمه السوري ، عمر السومة.









تبدأ مباريات الجمعة في تمام الساعة 15:35 بتوقيت مكة المكرمة بين الفيحاء والتعاون، قبل لقاء الاتفاق والنصر على ملعب الأمير محمد بن فهد المقرر في تمام الساعة 17:55 بتوقيت مكة المكرمة.





وتختتم لقاءات في تمام الساعة 20:10 بتوقيت مكة المكرمة بين الوحدة والحزم,





تشهد الجولة الخامسة عشرة من منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري كأس الأمير محمد بن سلمان» مباراة نارية، وذلك حين يحل النصر، بطل المسابقة، ضيفًا على نادي الاتفاق.





ويحتل النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي حتى الآن، برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن غريمه الهلال متصدر الترتيب، وذلك بعدما تمكن «العالمي» من تحقيق الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 لقاءات والتعرض لهزيمتين، وتمكن لاعبوه من تسجيل 23 هدفًا، فيما يحتفظون بلقب الفريق الأقوى دفاعيًا حتى الآن، حيث لم تهتز شباك النصر سوى في 6 مناسبات فقط.

الاتفاق و النصر الساعة 4.55 قناة 7