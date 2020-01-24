الهلال يتصدر.. ترتيب جدول الدوري السعودي قبل انطلاق مواجهات اليوم الجمعة 24/1/2020

يتصدر فريق الهلال جدول الدوري السعودي لكرة القدم، برصيد 31 نقطة، بعد مرور 14 جولة، حققها من فوز بـ9 مبارايات، ولم يتلقى سوى هزيمة واحدة، وتعادل في 4 مبارايات ما وضعه في صدارة الترتيب.





النصر في وصافة جدول الدوري السعودي





ويأتي فرريق النصر في وصافة ترتيب جدول الدوري السعودي، حيث حقق الفوز في 9 لقاءات متساويًا مع عدد مبارايات الفوز التي فاز بها الهلال، ولكن تعرض لهزيمتين، وتعادل في 3 لقاءات.





ترتيب الأهلي في جدول الدوري السعودي





ويأتي في المرتبة الثالثة، في ترتيب جدول الدوري السعودي، فريق الأهلي، الذي خاض عدد مبارايات أكثر، حيث لعب 15 جولة، حصد منها 29 نقطة، إثر فوزه بـ9 مبارايات، بينما تعادل في مباراتين، وخسر في 4 مواجهات.





ترتيب جدول الدوري السعودي:





1- الهلال 31





2- النصر 30





3- الأهلي 29





4- الرائد 26





5- التعاون 25





6- الوحدة 24





7- أبها 23





8- الفيصلي 21





9- الشباب 21





10- الاتفاق 17





11- الفيحاء 17





12- الحزم 15





13- الاتحاد 14





14- الفتح 10





15- العدالة 9





16- ضمك 9



