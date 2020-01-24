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محكمة كويتية: تأييد حبس 4 داعشيين بتهمة التخطيط لتفجير مسجد

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:19 ص
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محكمة كويتية
محكمة كويتية
وكالات
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أيدت الدائرة الجزائية بمحكمة التمييز الكويتية، اليوم الجمعة، إدانة 4 متهمين بالانضمام إلى تنظيم (داعش) الإرهابي في مدينة سعد العبدالله بينهم مواطن كويتي ضبط في الفلبين وأحيل إلى المحاكمة مع 3 آخرين ومقيم سوري، اثر تخطيطهم لتفجير مسجد في الكويت.

وقضت المحكمة بتأييد حبس المتهم الكويتي العائد من الفلبين لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 دينار، وأيدت حبس اثنين من المتهمين الآخرين لمدة 10 سنوات وتغريمهما 200 دينار، والرابع لمدة سنــتين و4 أشهر، في حين أيدت براءة المقيم السوري.

يذكر أن النيابة العامة الكويتية قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة، بعد أن اتهمت الأول إلى الرابع بالانتماء إلى تنظيم (داعش) الإرهابي، والأول إلى الثالث بتهم تتعلق بالاتفاق على تصنيع مواد متفجرة ورصد وتصوير مسجد جعفر بن أبي طالب في منطقة الصليبخات بالكويت، بالإضافة إلى كنيسة، ومضايف في منطقة العبدلي، وشرعوا بتصنيع مفرقعات بقصد ارتكاب الجريمة التي أوقفت اثر ضبطهم قبل تنفيذها.

تجدر الإشارة إلى أنه تم ضبط المتهمين في القضية، في أعقاب ضبط المتهم الكويتي الجنسية في الفلبين، واعترافه بما سبق ذكره؛ حيث تم ضبط باقي المتهمين بعد ذلك في مدينة سعد العبدالله أوائل شهر أبريل 2017.

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