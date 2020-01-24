تطورات جديدة في قضية الفاشونيستا سارة الكندري وزوجها بعد الفيديو الفاضح

وظهرت سارة الكندري رفقة زوجها في مقطع الفيديو وهو يمشط شعرها، أوضحت التحقيقات أنهما نشرا الفيديو بشكل مستفز لإثارة المتابعين حتى يتلقوا انتقادات حادة، ليقوما على أثرها برفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين.





وألقت الجهات الأمنية القبض على سارة الكندري وزوجها لإخلالهما بالآداب العامة، حيث ظهر زوجها أحمد العنزى يمشط شعر زوجته، مما أثار غضب الكويتيين.





وشن رواد موقع الصور والفيديوها "إنستجرام"، هجومًا حادًا على واقعة سارة الكندري وزوجها ، حيث قال أحدهم:" دام أنك جالس في أرض الكويت الغالية احترام التقاليد والعادات وإذا ما احترمت التقاليد احترام الأنظمة قوانين النشر النيابة عندها حق في مثل هذه المقاطع".





ووضعوا رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في دولة الكويت، حدًا لخروج زوجين كويتيين شخص من فئة "البدون" وزوجته المواطنة عن حدود الأخلاق والقيم وتقاليد المجتمع الكويتي، عقب نشر فيديو غير أخلاقي لعارضة الأزياء سارة الكندري وزوجها يجمعهما ببعض.





ووفقًا لمصدر أمني، أن المباحث الجنائية عقب انتشار فيديو سارة الكندري وزوجها على مواقع التواصل الاجتماعي، حركت دعوى للنيابة العامة حملت مسمى الإخلال بالآداب العامة، مشيراً إلى أن النيابة العامة كلفت المباحث بضبطهما، واحضارهما، كما جرى تشكيل فرقة من رجال المباحث لتحديد هويتهما، وأسفرت التحريات عن تحديد مسكنهما ومداهمته، وضبطهما، وإحالتهما الى مكتب التحقيقات.



