Advertisements
Advertisements
Advertisements

تطورات جديدة في قضية الفاشونيستا سارة الكندري وزوجها بعد الفيديو الفاضح

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:15 ص
Advertisements
سارة الكندري وزوجها
سارة الكندري وزوجها
Advertisements
اعتقلت الشرطة الكويتية الفاشونيستا سارة الكندري وزوجها أحمد العنزي، أمس الخميس 23/1/2020، بعد إثارتهما الرأي العام، وذلك من خلال فيديو لها وصفه بعض مغردي "تويتر" بأنه خادش للحياء

وظهرت سارة الكندري رفقة زوجها في مقطع الفيديو وهو يمشط شعرها، أوضحت التحقيقات أنهما نشرا الفيديو بشكل مستفز لإثارة المتابعين حتى يتلقوا انتقادات حادة، ليقوما على أثرها برفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين.

وألقت الجهات الأمنية القبض على سارة الكندري وزوجها لإخلالهما بالآداب العامة، حيث ظهر زوجها أحمد العنزى يمشط شعر زوجته، مما أثار غضب الكويتيين.

وشن رواد موقع الصور والفيديوها "إنستجرام"، هجومًا حادًا على واقعة سارة الكندري وزوجها، حيث قال أحدهم:" دام أنك جالس في أرض الكويت الغالية احترام التقاليد والعادات وإذا ما احترمت التقاليد احترام الأنظمة قوانين النشر النيابة عندها حق في مثل هذه المقاطع".

ووضعوا رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية في دولة الكويت، حدًا لخروج زوجين كويتيين شخص من فئة "البدون" وزوجته المواطنة عن حدود الأخلاق والقيم وتقاليد المجتمع الكويتي، عقب نشر فيديو غير أخلاقي لعارضة الأزياء سارة الكندري وزوجها يجمعهما ببعض.

ووفقًا لمصدر أمني، أن المباحث الجنائية عقب انتشار فيديو سارة الكندري وزوجها على مواقع التواصل الاجتماعي، حركت دعوى للنيابة العامة حملت مسمى الإخلال بالآداب العامة، مشيراً إلى أن النيابة العامة كلفت المباحث بضبطهما، واحضارهما، كما جرى تشكيل فرقة من رجال المباحث لتحديد هويتهما، وأسفرت التحريات عن تحديد مسكنهما ومداهمته، وضبطهما، وإحالتهما الى مكتب التحقيقات.

وأظهرت التحقيقات أن سارة الكندري وزوجها تعمدا نشر الفيديو بشكل مستفز لإثارة المتابعين حتى يتلقوا شتائم وانتقادات حادة، ليقوما على أثرها برفع دعاوى قضائية بحق المتجاوزين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فيديو فاضح فيديو سارة الكندري وزوجها الفاضح فيديو سارة الكندري وزوجها فيديو سارة الكندري الغير اخلاقي سارة الكندري وزوجها احمد العنزي سارة الكندري وزوجها سارة الكندري دعوى قضائية الكويت

أخبار تهمك

بأوامر فايلر.. الأهلي يطلب عودة أول المعارين

منذ حوالي 16 ساعة

رابط KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتوت بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح bein sport المفتوحة

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora كورة لايف رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 14 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

الآن

دخول مفاجئ.. برشلونة يقتحم صفقة ريال مدريد الكبرى

منذ ساعة و 25 دقيقة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

مفاجأة كبرى.. الأهلي يرمم دفاعاته بصفقة مدوية في الصيف

منذ ساعة و 10 دقيقة

يلا شوت TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع NOW بي ان سبورت المفتوحة

منذ حوالي 15 ساعة

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

الآن

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت| رابط ماتش ليفربول وولفرهامبتون yalla shoot

منذ حوالي 14 ساعة

Live| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت مباشر الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 14 ساعة

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

الآن

موضوعات متعلقة

بطلها السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لواقعة "كلب فيصل"

متورطة في قضيتي آداب.. التفاصيل الكاملة لقضية فتاة التحرش بالقرد

رانيا يوسف تنشر بيانًا جديدًا عبر "إنستجرام".. وتغلق تعليقات المتابعين

عاجل.. شيرين عبدالوهاب تقاضي مروج شائعة اعتزالها

فنانة كويتية تُعلن إصابتها بمرض السكر (فيديو)

بالفيديو.. أول ظهور لطفل سارة الودعاني.. ومتابعون: ” يٌشبه والدته “

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:15 م

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

08:30 م

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

09:28 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

08:25 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

08:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status