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بعد طول انتظار أوكا وارتيجا يطرحنا "مش هقدر".. التفاصيل

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:26 ص
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بوابة الفجر
سعد نبيل
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طرح نجوم المهرجانات الشعبية أوكا وارتيجا، مهرجان جديد يحمل عنوان "مش هقدر"، وذلك من عبر قناتهم الرسمية، على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وكالعادة حصل المهرجان على نسبة مشاهدة عالية، منذ طرح.

تفاصيل مهرجان "مش هقدر"

غناء كل من أوكا وارتيجا، ومن كلمات اوكا وميدو الفنان، ومن توزيع اسامة طارق، وجاءت كلمات المهرجان كالاتي: "مش هقدر ان اذيكو بس هقدر أن ابعد عنكو مع ان قادر عاليكو بس ربنا يسامحو كفايا أنا مستحملكو وقسمها بيني وبينكو وبردو مش عاجبكو فلازم اوقافكو".

يذكر أن فريق الـ"8%"، كانت اخر اعماله فيديو كليب مع المطرب الشعبي أحمد شيبة، بعنوان "إمتى؟"، وحصد الكليب على حصدى ونجاح كبير، عبر السوشيال ميديا، وتم تسجيله اثناء تواجدهم بموسم الرياض الثقافي.
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الكلمات المفتاحية

مهرجانات مش هقدر أوكا اورتيجا

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