مدرب ليفربول يكشف حجم إصابة ساديو ماني





حرص الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، على الحديث عن إصابة ساديو ماني عقب الفوز على وولفرهامبتون بنتيجة 2-1 على ملعب مولينيو في إطار الجولة الـ24 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض ماني للإصابة في الدقيقة 33 من الشوط الأول خلال مواجهة ولفرهامبتون، ليخرج في تبديل اضطراري وحل بدلا منه الوافد الياباني الجديد تاكومي مينامينو .

وقال كلوب في تصريحاته التي نقلها موقع النادي الرسمي، إن ماني اضطر لمغادرة الملعب معاناته من مشكلة في أوتار الركبة.

وأكمل كلوب: "لا نعرف بالضبط ماهية الإصابة، ربما إصابة عضلية، لقد شعر بشيء في أوتار الركبة، لا نعلم حجمها حتى الآن، من الواضح أننا يجب أن ننتظر، وسنرى".