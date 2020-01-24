أرملة أحد الشهداء: وزير الداخلية لم يقصر معنا

أعربت ميادة محمد حسن، أرملة الشهيد مصطفى محمد عثمان، عن سعادتها لتكريم زوجها الشهيد من الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد الشرطة، معقبة: "دي حاجة كبيرة جدا ليا ولأولادنا".



وأشارت "حسن"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الجمعة، إلى أن تكريم الدولة لأسر الشهداء، تجعل الضباط الموجودين بالخدمة يؤدون عملهم بقوة أكبر، موجهة التحية لوزير الداخلية على ما يقدمه لأسر الشهداء، معلقة: "الوزير لم يقصر في أي حاجة".



وأضافت أرملة الشهيد مصطفى محمد عثمان، أن زوجها كان طيب وشجاع ومحب لعمله، لافتة إلى أن زوجها كان يقطع إجازته للذهاب إلى عمله، والتواجد بجانب زملائه.

