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هيدي كرم تغازل جمهورها:"مش عارفة ليه كلنا حبينا بق البطة مرة واحدة"

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:21 ص
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بوابة الفجر
رباب مصطفي
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تشارك الفنانة هايدي كرم جمهورها، بمجموعة صور جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.



وظهرت هايدي كرم في الصور، برفقة أبنها وأختها بإطلالة كاجوال أنيقة تستعرض أنوثتها، تيشرت أسود، ذات أكمام طويلة وأعتمدت تسريحة شعر جذابة ومختلفة وتركته ينسدل على كتفيها، ووضعت ميكب هادى وبسيط .


وعلقت" كرم" علي الصور:" مش عارفة ليه كلنا حبينا بق البطة مرة واحدة...بس أهو تغير ...يا صباح البنچور"ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها وكان من أبرز التعليقات على الصورة:" القمرات، ما شاء الله الله يحفظكم" .


يذكر أن آخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،أشرف مصيلحي، عصام السقا، محمود حافظ، ليلى عز العرب، ناصر سيف.
هيدي كرم تغازل جمهورها:"مش عارفة ليه كلنا حبينا بق البطة مرة واحدة"
هيدي كرم تغازل جمهورها:"مش عارفة ليه كلنا حبينا بق البطة مرة واحدة"
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هيدي كرم

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