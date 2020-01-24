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قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد مازيمبي اليوم في دوري أبطال أفريقيا| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر Zamalek live

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:56 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قنوات مفتوحة تنقل مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر مجاناً الجمعة 24/1/2020 في دوري أبطال إفريقيا، حيث يستقبل فريق الزمالك نظيره مازيمبي في مواجهة مشتعلة لحساب الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

وفي خدمة مميزة يقدم موقع الفجر الرياضي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ضد مازيمبي، في المباراة التي يحتضنها استاد السلام اليوم الجمعة.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ضد مازيمبي اليوم في دوري أبطال أفريقيا| مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر Zamalek live
حيث من المقرر أن تقوم قناة تايم سبورت بنقل المباراة في بث حي عبر البث الأرضي لجمهورية مصر العربية بالإضافة إلى:
قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.
قناة Movistar Liga De Campeones / التردد، 11259 عمودي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra.
قناة Sport 1 Hungary / التردد، 12034 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، THor 2/3.
قناة ARENA SPORT / التردد، 11512  عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.
قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.
قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.
قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.
قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.
قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

قنوات مفتوحة ناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي مباشر، حيث يسعى أبناء ميت عقبة بقيادة مدربهم الفرنسي باتريس كارتيرون تحقيق فوز هام الليلة لضمان التأهل للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف مازيمبي المتصدر بـ9 نقاط.

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا، حيث تنطلق مباراة الزمالك ضد مازيمبي في دوري أبطال إفريقيا اليوم الجمعة الموافق 24 يناير 2020 في تمام الساعة التاسعة مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية، العاشرة مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية، الحادية عشر مساءً حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.



الزمالك الساعة 9 قناة 2
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مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي

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