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عكاشة: عقيلة صالح كان يجب أن يتصدر المشهد في ليبيا بدلا من حفتر

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:00 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الأوضاع والسياسات والأحاديث الإعلامية عن الأوضاع في ليبيا، هى رؤية تكيل بمكيالين، ولا تعطي كل ذي حق حقه.

وأعرب "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، عن تحفظه على السياسة الليبية في تناولها للأزمة، معتبرا أنه كان يجب أن يتصدر عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي المشهد السياسي في الخارج.

وأضاف أن عقيلة هو رئيسا لمجلس النواب الشرعي المعترفي به دوليا، ويأتي من بعده المشير خليفة حفتر، ولكن تصدر حفتر للمشهد الدولي جعل هناك رفض غير معلن من الدول الأوروبية والغرب لمناقشة القضية الليبية.
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الكلمات المفتاحية

عقيلة صالح حفتر تركيا الأزمة الليبية

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