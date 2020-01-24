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التنظيم والإدارة ينتهي من تنفيذ 319 برنامج تدريبي استفاد منه 9146 موظفا في 2019

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:57 ص
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بوابة الفجر
محمد المسلمي
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انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من تصميم وتنفيذ 319 برنامج تدريبي حضره 9146 موظفا بالجهاز الإداري للدولة بمقر مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي التابع للجهاز وذلك خلال عام 2019.

وقال الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز"، إنه تم تنفيذ 101 برنامج تدريبي للوظائف القيادية لعدد 2734 موظفا، وتنفيذ 123 برنامج تدريبي للوظائف الوسطى والإشرافية لعدد 2561 موظفا، إلى جانب تنفيذ 42 برنامج تدريبي لشاغلي الوظائف التخصصية والمكتبية لعدد 2938 موظفا، وتنفيذ 53 برنامج تدريبي لمهارات الحاسب الآلي لعدد 913 موظفا.

 وفي سياق متصل، أوضح رئيس الجهاز أنه تم الانتهاء أيضا من دراسة ومراجعة مشروعات الخطط التدريبية لـ 155 وحدة إدارية والموافقة على صرف الاعتمادات التدريبية لـ 467 وحدة إدارية، كما قام الجهاز بتصميم وتطوير 3 برامج تدريبية ودراسة مشروع اللوائح المنظمة للنشاط التدريبيي لـ 15 وحدة إدارية والقيام بإجراء 104 زيارات لمتابعة وتقييم النشاط التدريبي.
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الكلمات المفتاحية

برنامج تدريبي التنظيم والإدارة اخبار مصر اخبار الاقتصاد 2019

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