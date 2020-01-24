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التربية والتعليم: خط انترنت هدية لكل طالب بالصف الأول الثانوي (مستند)

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:58 ص
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الدكتور طارق شوقى
الدكتور طارق شوقى
ريم محمود
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أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن في إطار بدء تسليم التابلت لطلاب الصف الاول الثانوي بالمدارس الحكومية والخاصة، فقد قررت إحدى شركات الانترنت بتقديم خط انترنت لكل طالب من طلاب الصف الأول الثانوي مجانًا "هدية".

وأضاف الوزير خلال خطاب عاجل له أنه يناشد المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر العربية بتسهيل مهمة مندوب الشركة لكي يقوم بتفعيل الخطوط وتسليمها للطلاب، ويتم التنبيه على الطالب بإحضار أصل بطاقة الرقم القومي لولي الأمر أو صورة ملونة منها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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الكلمات المفتاحية

مصر انترنت الدكتور طارق شوقى اخبار

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