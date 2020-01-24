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"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:48 ص
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جناح سك العملة
جناح سك العملة
الفجر الاقتصادي
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شاركت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51  للعام الخامس على التوالي، إدراكًا لدورها في بناء الوعى الوطني بالتراث المصري المجيد.


وقال اللواء حسام خضر، رئيس مصلحة الخزانة وسك العملة، إن المصلحة تُشارك في الدورة الحالية من معرض الكتاب، بجناح يضم أهم المقتنيات من الدروع الرسمية، والميداليات التذكارية، والأوسمة، والنياشين، واللوحات النحاسية، والقلادات، والكؤوس، والعملات القديمة والتذكارية.


أضاف أن المصلحة تدفع بمجموعة من إبداعاتها الخالصة للجمهور، أبرزها  العملات التذكارية التي توثق الأحداث التاريخية للدولة المصرية، ومنها: اليوبيل الذهبي للمحكمة الدستورية العليا، وتأسيس القضاء الدستوري بمصر، وعملات تذكارية متنوعة بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء بنك مصر، و150 عامًا على إنشاء كلية الحقوق بجامعة القاهرة، إضافة إلى 12 ميدالية لمسار العائلة المقدسة، تُمثل رحلة السيد المسيح، والأماكن التي زارتها السيدة مريم في مصر، و11 ميدالية أخرى لحقب الأسرة العلوية التي أسسها محمد علي باشا، بجانب مجموعة كنوز مصر الفرعونية القديمة.


أوضح أن المصلحة حريصة على إنتاج العملات المعدنية المساعدة فئة الجنيه والخمسين قرشًا التي توثق المناسبات التاريخية والمشروعات القومية؛ ليتعرف العالم على ما حققه آباؤنا وأجدادنا في الماضي، لافتًا إلى أننا نملك كوادر وفنيين مُتخصصين قادرين على خلق أفكار جديدة ترسخ جهود الدولة على النحو الأمثل.


وأشار إلى أنه تم إعداد عملات معدنية تحمل تصميمات لمشاريع قومية منها: "العاصمة الإدارية، وتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بنبان، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة، ومدينة العلمين الجديدة، والريف المصرى الجديد، وحقل ظهر للغاز، وقناطر أسيوط الجديدة".


أوضح أنه تيسيرًا على رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام قد تم توفير العملات المعدنية المساعدة "الفكة" لتلبية احتياجات الجمهور.

"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
"سك العملة" تعرض أبرز المقتنيات النادرة بمعرض الكتاب
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معرض القاهرة للكتاب سك العملة بنك مصر العاصمة الإدارية

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