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فض إضراب 115 عاملا بالفيوم بعد رفع العلاوة لـ150 جنيها

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:45 ص
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مصنع الزجاج
مصنع الزجاج
إسماعيل منطاوي
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تمكنت وزارة القوى العاملة، من خلال مديرية القوى العاملة بالفيوم، من فض إضراب 115 عاملًا من إجمالي 300 عامل بشركة ميجا لصناعة الزجاج بمحافظة الفيوم، بعد أن انتقل مدير المديرية لمقر المنشأة، وتفاوض مع صاحب الشركة على رفع قيمة العلاوة الدورية إلى 150 جنيها لكل عامل، وتم دخول العمال عنابر الإنتاج وانتظم العمل.

كان وزير القوى العاملة، محمد سعفان،  أصدر توجيهاته لمدير المديرية عرفان على شافعي، بالتواصل مع إدارة الشركة لحل مشكلة العاملين بالطرق الودية وحصول العمال على حقوقهم كامل طالما أنها في الإطار القانوني.
 
وتلقت الوزارة من خلال مـرصد الاحتجاجات العمالية بالوزارة، ما يفيد بالتفاوض الودي بين طرفي العملية الإنتاجية، بالاتفاق مع صاحب الشركة والعمال على رفع قيمة العلاوة الدورية إلى 150 جنيها، لكل عامل.

وقدم الوزير، الشكر لطرفي العمل والإنتاج لتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء، ما يعود بالنفع على كل منهما بالوصول إلى الحل الودي.
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وزير القوى العاملة وزارة القوى العاملة القوى العاملة إضراب

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