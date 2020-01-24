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"الضرائب" تنظم ندوات للتوعية بالإقرارات الإلكترونية

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:40 ص
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مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
الفجر الاقتصادي
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قال رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة حريصة على تقديم كافة الخدمات والتيسيرات لمساعدة الممولين على تقديم اقراراتهم الضريبية الكترونيا بكل سهولة ، وبدون أي عقبات عن طريق نشر الوعى الضريبي من خلال تنظيم سلسلة من الندوات لكل من المحاسبين المهنيين والمدراء الماليين بالشركات مجاناً،  ويتم عقد هذه الندوات  فى كل من مركز كبار الممولين ومأمورية الشركات المساهمة بالقاهرة والأسكندرية ، وكذلك مركز التدريب بالجيزة ، أو من خلال الندوات التى يتم تنظيمها بالتنسيق مع الغرف التجارية بجميع المحافظات .

وأضاف عبدالقادر، أن المصلحة أيضا تقوم بتنظيم  ورش عمل وندوات تدريبية للعاملين بالمصلحة عن المنظومة الإلكترونية ، وذلك بكافة مراكز التدريب الفرعية التابعة للمصلحة بمختلف أنحاء الجمهورية ، حتى تكون لديهم الكفاءة والقدرة العالية على مساعدة الممولين لتقديم اقراراتهم الكترونيا ، وتقديم الدعم الفني لهم ، وحل كافة المشكلات والعقبات ،  والإجابة على جميع الاستفسارات .

 وأوضح  رجب محروس مدير عام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب أن هذه الندوات سيتم فيها التعرف على منظومة الخدمات الإلكترونية المقدمة على بوابة الخدمات الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية ، وكيفية التسجيل بالمنظومة وإدخال الإقرارات إلكترونيا، كما يتم تقديم شرح واف عن كافة الخدمات الموجودة بالمنظومة .

وأشار محروس إلي أن هذه الندوات عامه ومجانية لجميع المهتمين بالشأن الضريبي من مموليين ، ومحاسبين ، ومحامين موضحاً أنه على من يرغب فى الحضور ،الاتصال المسبق بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة على رقم 16359 لتسجيل أسمه ، والتعرف على مواعيد هذه الندوات .

ولفت إلي أن المصلحة تقدم كل الدعم للممولين ، فمن من خلال هذه الندوات هناك فريق مدرب يقدم المساعدة  لكل ممول يريد ملء وتقديم إقراره الضريبى ، كما يقدم كافة المعلومات عن مراكز الإرشاد الضريبى المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية .
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الكلمات المفتاحية

مصلحة الضرائب الاقرارات الضريبية الاقرارات الالكترونية

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