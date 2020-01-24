زي النهاردة بتاريخ 24-1-2020

حدث في مثل هذا اليوم 24-1-2020





أحداث

661 - علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين، يتعرض للطعن بسيف مسموم أثناء أداءه صلاة الفجر على يد عبد الرحمن بن ملجم، ووفاته بعدها بثلاثة أيام.

1800 - توقيع اتفاقية العريش بين الجنرال كليبر والعثمانيين بخصوص جلاء الفرنسيين عن مصر.

1848 - اكتشاف الذهب في ولاية كاليفورنيا.

1908 - بدأ حركة الكشافة للفتيان في إنجلترا.

1924 - تغيير اسم مدينة سانت بطرسبرغ إلى لينينغراد.

1943 - فرانكلين روزفلت وونستون تشرشل يختتمان اجتماعهما في الدار البيضاء بالمغرب وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية.

1946 - الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرارًا توصي فيه بالاستخدام السلمي للطاقة النووية وذلك بعد قيام الولايات المتحدة بتفجير قنبلتين نوويتين فوق مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين.

1972 - انقلاب في إمارة الشارقة قام به حاكم الإمارة السابق الشيخ صقر بن سلطان القاسمي وذلك لاسترداد الحكم من ابن عمه الشيخ خالد بن محمد القاسمي، وقد أدى الانقلاب إلى مقتل الشيخ خالد وتسلم الشيخ صقر للحكم مرة أخرى.

1981 - انعقاد مؤتمر القمة الإسلامية في الطائف في المملكة العربية السعودية.

1983 - سقوط القمر الصناعي السوفيتي "كوزموس" في المحيط الهادي.

1999 - إسرائيل تبدأ في استغلال قبة الصخرة وذلك بإعلان نشرته وزارة السياحة في حملة دعائية للسياحة في إسرائيل.

2002 - اغتيال القيادي السابق في حزب الكتائب اللبنانية إيلي حبيقة بتفجير عبوة ناسفة في بيروت.

2006 - مجلس الأمة الكويتي يصوت بالإجماع على إعفاء أمير الدولة الشيخ سعد العبد الله الصباح من منصبه لعدم قدرته الصحية ونقل السلطات الأميرية إلى مجلس الوزراء وذلك حسب الدستور، ومجلس الوزراء بعد نقل السلطات الأميرية إليه يسمي رئيسه الشيخ صباح الأحمد الصباح أميرًا للكويت ويرفع التسمية إلى مجلس الأمة لعقد جلسة المبايعة.

2011 - تفجير عنيف يهز مطار دوموديدوفو الدولي في موسكو يودي بحياة 35 شخصًا ويلحق إصابات بالعشرات.

2012 -

صدور بيان باسم مجموعة جديدة باسم جبهة النصرة لأهل الشام يعلن مسؤوليتها عن هجمات ضد أهداف عسكرية ومدنية في دمشق ومحيطها.

رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي يعلن إنهاء حالة الطوارئ المفروضة بالبلاد منذ عام 1981 وذلك قبل يوم من الذكرى الأولى لإندلاع ثورة 25 يناير.

عيسى قاسم يدعو لبدء فعالية قبضة الثائرين في البحرين.

2017 - اختتام محادثات أستانة للسلام في سوريا التي جرت بين ممثلين عن النظام السوري وعدد من فصائل المعارضة المسلحة، برعاية دولية.





مواليد

76 - هادريان، إمبراطور روماني.

1712 - فريدريك الكبير، ملك بروسي.

1732 - بيير بومارشيه، كاتب مسرحي فرنسي.

1733 - بنيامين لينكون، ضابط أمريكي في حرب الاستقلال الأمريكية.

1746 - غوستاف الثالث، ملك سويدي.

1776 - ارنست هوفمان، كاتب ألماني.

1848 - فاسيلي سوريكوف، رسام روسي.

1872 - موريس ترافرز، عالم كيمياء بريطاني ومؤسس المعهد الهندي للعلوم.

1891 - فالتر مودل، جنرال ألماني.

1900 - ثيودوسيوس دوبجانسكي، عالم وراثة وعالم أحياء تطوري أمريكي من أصل أوكراني.

1909 - مارتن لنكز، متصوف وأديب إنجليزي.

1910 - ايثيل دوريس رولنز، سياسية أمريكية.

1911 - محمود السباع، ممثل مصري.

1916 - رفائيل كالديرا، رئيس فنزويلي.

1917 - إيرنست بورغنين، ممثل أمريكي.

1932 - فايز حلاوة، كاتب ومخرج مصري.

1940 - يواخيم غاوك، رئيس ألماني.

1941 -

دانيال شيختمان، عالم إسرائيلي في علم المواد حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2011.

نايل دياموند، مغني أمريكي.

1942 - لودميلا سافيليفا، ممثلة سينمائية سوفييتية.

1943 - شارون تايت، ممثلة أمريكية.

1947 - ميتشيو كاكو، عالم فيزياء نظرية أمريكي ذو أصول يابانية.

1949 - جون بيلوشي، ممثل أمريكي.

1956 - الوناس معطوب، مغني جزائري أمازيغي من منطقة القبائل.

1961 -

ناستازيا كينسكي، ممثلة ألمانية.

غويدو بوتشوالد، لاعب ومدرب كرة قدم ألماني.

1968 - ماري لو ريتون، لاعبة جمباز أمريكية.

1974 - حسان عباس، لاعب كرة قدم سوري.

1975 - رونالد غوميز، لاعب كرة قدم كوستاريكي.

1977 - ربيع القاطي، ممثل تونسي.

1978 - مارك هيلدريث، ممثل كندي.

1983 -

شون مالوني، لاعب كرة قدم اسكتلندي.

دافيدي بيونديني، لاعب كرة قدم إيطالي.

رواد عليو، ممثلة سورية.

1986 -

ميشا بارتون، ممثلة أمريكية.

مايكل كايتلي، لاعب كرة قدم إنجليزي.

1987 -

سميرة المقرون، ممثلة تونسية.

لويس سواريز، لاعب كرة قدم أوروغواياني.

1989 - كي سونغ يوينغ، لاعب كرة قدم كوري جنوبي.





وفيات

41 - كاليغولا، إمبراطور روماني.

1948 - ماريا ماندل - حارسة سجن نمساوية اشتهرت بالقسوة مع سجناء الحرب العالمية الثانية وقد تم اعدامها.

1965 - ونستون تشرشل، رئيس وزراء المملكة المتحدة حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1953.

1972 - خالد بن محمد القاسمي، حاكم إمارة الشارقة.

1978 - هيرتا أوبرهاوزر، دكتورة نازية اشتهرت بالتجارب البشعة على البشر.

2002 - إيلي حبيقة، سياسي لبناني.

2004 - عبد الرحمن المنيف، روائي سعودي.

2006 - كريس بن، ممثل أمريكي.

2012 - بيير سينيبالدي، لاعب ومدرب كرة قدم فرنسي.

2015 - جمعة أمين، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.

2017 - حمزة إسكندر، مذيع وناشط إجتماعي سعودي.





أعياد ومناسبات

يوم الطعام المدرسي في اليابان.



