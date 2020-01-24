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القوى العاملة: تعيين 1173 شابًا واستيفاء الـ 5% لذوي الهمم بالدقهلية

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:44 ص
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وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
إسماعيل منطاوي
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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مديرية القوي العاملة بالدقهلية قامت بتعيين 1173 شابًا من الذكور والإناث، من خلال شهادات القيد "كعب العمل" المرتدة لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، منهم 8 من أصحاب الهمم، استيفاءً لنسبة الـ 5% تنفيذا للقانون 10 لسنة 2018 بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة بمنشأت القطاع الخاص، وذلك من إجمالي 3675 من راغبى العمل المسجلين بمكاتب التشغيل.

وقال إن ذلك يأتي في إطار توفير فرص عمل للشباب وللخريجين تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أحمد القللي مدير المديرية، في تقريره الشهري إلى الوزير محمد سعفان- أن المديرية قامت باستخراج 3870 شهادة مستوي مهارة وإصدار ترخيص مزاولة حرفة بنفس الرقم للشباب الراغب في العمل علي بعض المهن ، سواء للمرة الأولى أو رغبته فى التحاقه بعمل فنى آخر غير الذى يمارسه ، ومنحه بذلك ترخيص مزاولة حرفة على مستوى 6 مناطق فى كل من المنصورة، وطلخا، والمنزلة، والسنبلاوين، ودكرنس، وميت غمرة، والمكاتب بمراكز ومدن المحافظة وذلك خلال ديسمبر الماضي.

وقال القللي، إن المديرية قامت بتحرير 153 محضراً للمنشأة المخالفة لقانون العمل وغير الملتزمة بتطبيق قوانين الرخص والقرارات الوزارية المنظمة لها، وذلك من خلال التفتيش الدوري على 709 منشأت لمراقبة مدي تنفيذ أحكام الرخص، ويتم على الفور اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات التي يتم رصدها تنفيذا للقانون وحفاظًا على حقوق الجميع.

وتابع قائلا: إنه في مجال المرأة قامت لجان التفتيش على عمل المرأة فى المناطق التابعة بالمرور والتفتيش على 278 منشأة، تعمل بها 916 عاملة للتأكد من التزام المنشآت بأحكام تشغيل المرأة التى تضمنها قانون العمل، وأسفر التفتيش عن تحرير 21 محضرًا لمنشآت مخالفة فيما يتعلق بتشغيل النساء والتى تكفل حمايتهم وحصولهم على مكتسباتهم وحماية المرأة العاملة بشكل عام.

كما تم التفتيش الميداني 61 منشأه يعمل بها 62 طفلا للتأكد من مدى التزام هذه المنشآت بتطبيق أحكام عمل الطفل التى تكفل حمايته ، وتم تحرير محضرين لمنشآت خالفت أحكام قانون عمل الطفل ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفات التي أظهرها التفتيش تطبيقا للقانون حرصا على حقوق الجميع، كما قامت المديرية من خلال لجان التراخيص بمنح 30 ترخيصا لمنشأة جديدة.

وتابع "القللي" أنه تم تحرير 188 محضراً للمنشآت المخالفة فى حملات التفتيش الميدانى لعدم الالتزام بقانون العمل، وذلك من خلال التفتيش الدورى على 1120 منشأة منهم 1036 مرور نهاري و84 مرور ليلي، ولمراقبه ساعات العمل تم المرور على 860 منشأة، ولمراقبة الراحة الأسبوعية.

كما قامت المديرية بتحرير 41 محضراٍ للمنشأت المخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتدريب 113 في دورات تدريبية بمراكز التدريب المهنى على العديد من المهن والحرف.
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وزير القوى العاملة محمد سعفان مصر القوى العاملة اخبار

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