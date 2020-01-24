حمو بيكا يفاجئ جمهوره بطرح مهرجان "هتنسو مين اللي سيطكم"

طرح نجم المهرجانات الشعبية أحمد فيلو، وحمو بيكا، مهرجان جديد على طريقة الفيديو كليب، بعنوان "هتنسو مين اللي سيطكم"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وكالعادة حصد الكليب على نسبة مشاهدة عالية في الساعات الاولى من طرحه.



تفاصيل كليب "هتنسو مين اللي سيطكم"



غناء، حمو بيكا، ونور التوت، قدورة، ومن كلمات الشاعر الفاجر، وتوزيع فيجو الدخلاوي، وجاءت كلمات المهرجان كالاتي: "عنينا يالا مش شيفاكو طب ليه دماغم حدفاكم فاكرين ايدينا مش طيالكم هخطفكو وقتي انا من بيتكو".



يذكر أن حمو بيكا، هو مؤسس فرقته، المكونه من الموزع فيجو الدخلاوي، وأحمد الفيلو، ونور التوت، ومودي امين، وكان قد ناشد رئيس الجمهورية، بالتدخل والنظر في ازمته مع نقابه المهن الموسيقية، والتي تقع في منعه من احياء حفلات، في مصر وخارجها، وذلك بعد ان اقتحم النقابة، وهدد نقيبها هاني شاكر، بتكسيرها والتظاهر.

