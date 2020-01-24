توفيق عكاشة يتوقع حدوث حروب بالمنطقة العربية في 2020

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن عام 2020 هو العام الممهد لمزيد من الصراع على الأرض العربية، وعدد من الحروب الصغيرة في المنطقة الواقعة ما بين بلاد فارس والجزائر.



وثمن "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الجمعة، تصريحات مسئولي دولة الإمارات العربية الشقيقة بأن الخطأ الذي قع في سوريا لا يجب أن يتكرر في ليبيا، لافتا إلى أن الإمارات من أكثر الدول العربية أهمية، والتزاما بالقومية العربية.



وأوضح الإعلامي توفيق عكاشة، أن القومية العربية التي نادى بها الرئيس الراحل جمال عبدالناصر تختلف عن القومية العربية التي ننادي بها الآن.

