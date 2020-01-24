بإطلالة كاجوال..منة فضالي تغازل جمهورها:" قلبك هو أنعم مكان علي وجه الأرض"

تشارك الفنانة منة فضالي جمهورها، بمجموعة صور جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصورة تفاعلا لدى جمهورها.







وظهرت منة فضالي في الصور، بإطلالة كاجوال أنيقة تستعرض أنوثتها، لوزة كاروهات أحمر في أسود، وأعتمدت تسريحة شعر جذابة ومختلفة وتركته ينسدل على كتفيها، ووضعت ميكب هادى وبسيط .





وعلقت" فضالي" علي الصور:" قلبك هو أنعم مكان علي وجه الأرض، أعتني به" ونالت العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهورها، وكان من أبرز التعليقات على الصورة لقاء الخميسي:" amaar" .



وعلى صعيد آخر ، يُعرض لمنة حاليًا على قناة الحياة مسلسل " بنت القبايل " والمسلسل ينتمي للدراما الطويلة ذات 45 حلقة، وهو من تأليف شاذلي فرح، إخراج حسنى صالح،بطولة حنان مطاوع،عمرو عبد الجليل،إيمي طلعت زكريا، محمد رياض،محمود عبد المغنى،منة جلال.





والجدير بالذكر أن منة تشارك حاليًا في فيلم "الموقف"، هو بطولة الفنان الراحل طلعت زكريا، سامي مغاوري، ريكو،محمد الصاوي، بيومي فؤاد، منة فضالي،مراد فكري،عايدة رياض، طاهر أبو ليلة أيمن منصور، محمد رضا،و بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهم الفنان سمير غانم،والفيلم من تأليف محمد رضا، إخراج ممدوح زكي.

