مفاجأة كبرى.. الأهلي يرمم دفاعاته بصفقة مدوية في الصيف

نجح مسؤولو النادي الأهلى، في التوصل لاتفاق مع أحمد حجازى، مدافع وست بروميتش البيون الإنجليزى، من أجل العودة للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد تعذر المفاوضات لإعادته للفريق خلال الميركاتو الشتوى.





وتوصل الطرفان لاتفاق بشأن بنود التعاقد وجميع المطالب الخاصة بالراتب السنوى للاعب.





يذكر أن أحمد حجازي، على رأس العناصر التي يسعى الأهلى لضمها في الفترة المقبلة، خاصة في ظل رغبة فايلر بضم مدافع مميز، بعد إصابة سعد سمير.





ويرغب الفريق الأحمر فى إعادة حجازي خلال يناير ولكن ظروف الحاجة لمهاجم عرقل كل المحاولات للتعاقد مع مدافع جديد.





وكان أحمد حجازى قد حاز على إعجاب السويسرى رينيه فايلر مدرب الأهلى ووافق على التعاقد معه، لدعم خط الدفاع فى ظل المشاكل التى يعانى منها الفريق فى الوقت الحالى.