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لدينا أفضل شبكة في العالم.. مسئول يصف الصرف الصحي بالقاهرة

الجمعة 24/يناير/2020 - 10:19 ص
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صرف صحي
صرف صحي
هدى عبدالرازق
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وصف المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، شبكة الصرف الصحي في القاهرة، بأنها من أفضل شبكات الصرف على مستوى العالم، حيث يوجد بها مجموعة خطوط رئيسية وفرعية، وكل محطة معالجة تخدم مساحة من القاهرة.

وأشار "حسن"، خلال حواره ببرنامج "حال بلدنا" المذاع عبر إذاعة "راديو 9090"، مساء الخميس، إلى أن أنفاق تصريف المياه في محافظة القاهرة، يصل قطرها إلى 5 أمتار، وكثير من دول العالم، لا تمتلك خطوط تصريف بهذا الحجم، وأنه يتم رفع نحو 4.2 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه.

وأكد أن هناك خطط لمواجهة الزيادة السكانية في القاهرة، حتى 2050، موضحا أن حدود محافظة القاهرة تنتهي شمالا بمنطقة المرج، وشرقا بمدينة نصر، وجنوبا حتى التبين.
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الكلمات المفتاحية

معالجة المياه صرف صحي شبكة صرف صحي

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