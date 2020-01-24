أمطار تصل إلى ثلوج.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم وغد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس على مستوى الجمهورية، اليوم الجمعة، ولمدة 24 ساعة.

وتوقع خبراء الهيئة، تساقط الأمطار على مناطق متفرقة، ورياحا معتدلة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري،

وتساقط الأمطار على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية، رياحا نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة.

وقال الخبراء: إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد تساقط الأمطار التي تصل إلى حد الثلوج، على مرتفعات سانت كاترين، كما تنشط الرياح ويسود طقس شديد البرودة.

وأضافوا أن مناطق جنوب سيناء والغردقة، تنشط فيها الرياح وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، بينما يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلًا، وغائم أحيانا، على شمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى، على عدد من المحافظات:

القاهرة: 11 16

الإسكندرية: 13 16

الغردقة: 12 20

نخل: 02 16

شرم الشيخ: 13 21

أسوان: 09 20