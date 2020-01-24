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وولفرهامبتون ضد ليفربول 2/1 ببطولة الدوري الإنجليزي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:44 ص
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وولفرهامبتون ضد ليفربول
وولفرهامبتون ضد ليفربول
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وولفرهامبتون ضد ليفربول.. انتزع فريق ليفربول الإنجليزي فوزًا ثمينًا، على حساب نظيره وولفرهامبتون، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس الموافق 23/1/2020، في الجولة الـ24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول 

وحافظ ليفربول على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه بنتيجة هدفين لهدف، في مباراة استعصت على العملاق الإنجليزي، قبل أن يذللها فيرمينيو البرازيلي بأقدامه، قبل انتهاء لقاء وولفرهامبتون ضد ليفربول، بدقائق.

هدف أندرسون بمباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول 

سجل هندرسون هدفه الأول، في مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول في الدقيقة الـ8 من عمر الشوط الأول، معلنًا تقدم فريقه "الريدز"، برأسية عن طريق الصدفة بعض عرضية متقنة من أرنولد، لتسكن شباك الخصم.

آداء محمد صلاح خلال لقاء وولفرهامبتون ضد ليفربول 

وغاب التوفيق عن محمد صلاح نجم الريدز، في مباراة وولفرهابتون ضد ليفربول ولم يستثمر العديد من فرص التسجيل، التي سُنحت له خلال اللقاء، أخطرهم فرصة الدقيقة الـ18، بعد مراوغة ناجحة لمدافعى وولفرهامبتون، قبل أن يسددها تجاه المرمى وتصطدم بأقدام اللاعبين.

خروج ساديو ماني 

شهد لقاء وولفرهامبتون ضد ليفربول إصابة اللاعب ساديو ماني، الذي غادر متأثرًا بها اللقاء، في الدقيقة الـ33 من عمر المباراة، وحل بديلًا له الوافد الجديد اليابانى مينامينو، الذى ظهر للمرة الأولى مع الريدز فى الدوري الإنجليزي.

تراوري يبدع في مواجهة وولفرهامبتون ضد ليفربول 

الشوط الثاني لمباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول.. انطلق آداما تراوري كالصاروخ، من الجهة اليمنى، متخطيًا مدافعي الريدز، ويمرر عرضية رائعة، يحولها مهاجم وولفر المتألق، راؤول خيمينيز، إلى شباك الليفر، مسجلًا هدف التعادل لفريقه، فى الدقيقة 51.

فيرمينيو يحسم مواجهة وولفرهامبتون ضد ليفربول 

وأنقذ فيرمينيو فريقه من فخ التعادل بمبارة وولفرهامبتون ضد ليفربول بعدما سجل هدف الفوز الرائع في الدقيقة الـ84، من مجهود فردى رائع، قبل أن يسدد على يمين باتريشيو حارس وولفرهامبتون.

ترتيب الدوري بعد مباراة وولفرهامبتون ضد ليفربول 

ويغرد الريدز في الصدارة، برصيد 67 نقطة، بفارق 16 نقطة عن مانشستر ستي، صاحب المركز الثانى برصيد 51 نقطة، مع تبقى مباراة مؤجلة لرفاق محمد صلاح، مع فريق وست هام سوف تلعب يوم الأربعاء المقبل، بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند 34 فى المركز السابع.  

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