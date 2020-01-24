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مشاهدة مباراة ميلان وبريشيا مباشر «القناة المفتوحة» SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع
الجمعة 24/يناير/2020 - 09:45 ص
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الفجر الرياضي
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يتواجه اليوم الجمعة نادى أسي ميلان الإيطالي مع نظيره نادى بريشيا الإيطالي في إطار منافسات الجولة الواحد و العشرين من مسابقة الدورى الإيطالي الممتاز.
موعد المباراة :
علي أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة الا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة و ستلعب علي أستاد ماريو ريجامونتى و ستذاع علي قناة بي إن سبورت الرابعة.
ترتيب الفريقين :
و يمتلك نادى أسي ميلان الإيطالي ثمان و عشرين نقطة يحتل بهم المركز الثامن بفارق نقطتين عن نادى كاليارى في المركز السادس , و يطمح نادى أسي ميلان الإيطالي في الوصول الي المركز الرابع الذي يحتله روما برصيد ثمان و ثلاثين نقطة لضمان التواجد في دورى أبطال أوروبا .
و يمتلك نادى بريشيا الإيطالي خمسة عشر نقطة في المركز التاسع عشر بفارق نقطة عن نادى ليتشي في المركز الساسع عشر , و يطمح نادى بريشيا في الوصول الي مركز هادئ في منتصف الجدول لضمان البقاء في الدورى الموسم القادمميلان الساعة 9.45 قناة 3
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