مشاهدة مباراة ميلان وبريشيا مباشر «القناة المفتوحة» SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

يتواجه اليوم الجمعة نادى أسي ميلان الإيطالي مع نظيره نادى بريشيا الإيطالي في إطار منافسات الجولة الواحد و العشرين من مسابقة الدورى الإيطالي الممتاز.









موعد المباراة :

علي أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة الا ربع مساءاً بتوقيت القاهرة و ستلعب علي أستاد ماريو ريجامونتى و ستذاع علي قناة بي إن سبورت الرابعة.





ترتيب الفريقين :

و يمتلك نادى أسي ميلان الإيطالي ثمان و عشرين نقطة يحتل بهم المركز الثامن بفارق نقطتين عن نادى كاليارى في المركز السادس , و يطمح نادى أسي ميلان الإيطالي في الوصول الي المركز الرابع الذي يحتله روما برصيد ثمان و ثلاثين نقطة لضمان التواجد في دورى أبطال أوروبا .





و يمتلك نادى بريشيا الإيطالي خمسة عشر نقطة في المركز التاسع عشر بفارق نقطة عن نادى ليتشي في المركز الساسع عشر , و يطمح نادى بريشيا في الوصول الي مركز هادئ في منتصف الجدول لضمان البقاء في الدورى الموسم القادم

ميلان الساعة 9.45 قناة 3