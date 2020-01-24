Advertisements
Advertisements
Advertisements

مشاهد مباراة الوداد واتحاد الجزائر بث مباشر bein SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع (لحظة بلحظة)

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:40 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

يستضيف فريق الوداد البيضاوي المغربي اليوم الجمعة 24 يناير شقيقه إتحاد العاصمة الجزائري على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

ويسعى فريق الوداد بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر لحسم تأهله أمام إتحاد الجزائر، وذلك من أجل اللحاق بفريق ماميلودي صن داونز الذي حسم تأهله سلفاً.

 

بينما يتمسك إتحاد الجزائر بآخر آماله في التأهل للدور ربع النهائي، حيث سيتعين عليه الفوز في المبارتين القادمتين، وإنتظار تعثر الوداد في آخر مبارياته.

 

يمتلك الوداد 6 نقاط في رصيده من خلال 4 مباريات احتل بها المركز الثاني في المجموعة، حققها من فوز وحيد وثلاث تعادلات، سجل سبعة أهداف ودخل مرماه 4 أهداف.

 

في المقابل يبلغ رصيد إتحاد الجزائر نقطتين من 4 مباريات، حققها من تعادلين وهزيمتين، سجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه خمسة أهدف، ويتواجد في المركز الثالث مشاركة مع بيترو أتليتيكو الأنجولي بنفس الرصيد.

 

موعد مباراة الوداد البيضاوي وإتحاد الجزائر

تنطلق المباراة اليوم الجمعة 24 يناير في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الحادية عشرة مساء بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر، السابعة مساء بتوقيت جرينتش.

 

تنقل المباراة مباشرة وحصرياً عبر قناة beIN Sports HD 1 ويعلق عليها المعلق محمد بركات.

الوداد الساعة 9 قناة 1
Advertisements

أخبار تهمك

بث مباشر مباراة ليفربول اليوم| مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت| رابط ماتش ليفربول وولفرهامبتون yalla shoot

منذ حوالي 13 ساعة

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

الآن

يلا شوت TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع NOW بي ان سبورت المفتوحة

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

يلا كورة Live| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي.. يلا شوت مباشر kora live

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل| مفاجأة جديدة حول وفاة الكاتب محمد حسن خليفة في معرض الكتاب

منذ حوالي 12 ساعة

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

منذ حوالي 12 ساعة

live| يلا شوت الجديد مشاهدة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر الخميس 23-01-2020 ضمن الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة يلا شوت حصري مباراة اليوم ضد ولفرهامبتون هدف صلاح

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت beIN المفتوحة مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر yallakora كورة لايف رابط ماتش الزمالك yalla zamalek

الآن

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

الآن

بأوامر فايلر.. الأهلي يطلب عودة أول المعارين

منذ حوالي 14 ساعة

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي

منذ يوم

رابط KORA LIVE مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتوت بث مباشر قناة مفتوحة بدون تقطيع رابط ماتش ليفربول هدف محمد صلاح bein sport المفتوحة

منذ حوالي 13 ساعة

Live| بث مباشر مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري ابطال افريقيا.. يلا شوت مباشر الزمالك ضد مازيمبي

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

الآن

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول وولفرهامبتون بث مباشر YALLAKORA يلا شوت plus رابط ماتش ليفربول yalla salah

منذ حوالي 13 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
08:15 م

رابط yalla shoot مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر بدون تقطيع kora live رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek Tv

يلا شوت Zamalek مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي بث مباشر اليوم الجمعة 24 / 1 / 2020 في دوري أبطال إفريقيا CAF Champions League

08:30 م

«كورة لايف Koralight» مشاهدة مباراة الزمالك ومازيمبي يلا شوت بث مباشر KORA STAR كورة جول KOORA LIVE ماتش اليوم الزمالك بث مباشر elzamalek يوتيوب

09:28 م

بث مباشر مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك ضد مازيمبي| نتيجة مباراة الزمالك اليوم| رابط ماتش الزمالكك هدف Shikabala

08:25 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وولفرهامبتون يلا شوت| كورة لايف رابط ماتش ليفربول| هدف محمد صلاح

08:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الرابعة.. وشم بالدم الحرام يطهر فريال مرتين

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: لصوص الكبرياء

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: الخطوات الفعالة لعلاج الإدمان.. من الأسرة إلى الطبيب والعقاقير الطبية.. "الفجر" تفتح الملف الشائك 4

DMCA.com Protection Status