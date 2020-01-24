مشاهد مباراة الوداد واتحاد الجزائر بث مباشر bein SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع (لحظة بلحظة)

يستضيف فريق الوداد البيضاوي المغربي اليوم الجمعة 24 يناير شقيقه إتحاد العاصمة الجزائري على أرضية ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، في إطار مباريات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى فريق الوداد بقيادة مدربه الفرنسي سباستيان ديسابر لحسم تأهله أمام إتحاد الجزائر، وذلك من أجل اللحاق بفريق ماميلودي صن داونز الذي حسم تأهله سلفاً.

بينما يتمسك إتحاد الجزائر بآخر آماله في التأهل للدور ربع النهائي، حيث سيتعين عليه الفوز في المبارتين القادمتين، وإنتظار تعثر الوداد في آخر مبارياته.

يمتلك الوداد 6 نقاط في رصيده من خلال 4 مباريات احتل بها المركز الثاني في المجموعة، حققها من فوز وحيد وثلاث تعادلات، سجل سبعة أهداف ودخل مرماه 4 أهداف.

في المقابل يبلغ رصيد إتحاد الجزائر نقطتين من 4 مباريات، حققها من تعادلين وهزيمتين، سجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه خمسة أهدف، ويتواجد في المركز الثالث مشاركة مع بيترو أتليتيكو الأنجولي بنفس الرصيد.

موعد مباراة الوداد البيضاوي وإتحاد الجزائر

تنطلق المباراة اليوم الجمعة 24 يناير في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة والكويت، الحادية عشرة مساء بتوقيت أبو ظبي، الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر، السابعة مساء بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة مباشرة وحصرياً عبر قناة beIN Sports HD 1 ويعلق عليها المعلق محمد بركات.

الوداد الساعة 9 قناة 1