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الزمالك ضد مازيمبي.. الأبيض يسعى للثأر وتحقيق فوز غائب منذ 18 عاماً

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:28 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مباراة صعبة في دوري الأبطال، عندما يستقبل نظيره مازيمبي الكونغولي، اليوم الجمعة، في المباراة التي تقام بملعب السلام، ضمن مواجهات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا.

يدخل الزمالك مواجهة الليلة وهو عازما على تحقيق الفوز، من أجل ضمان التأهل للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يحتل الفارس الأبيض المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف مازيمبي المتصدر بـ10 نقاط.

ويبحث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، عن تحقيق فوز غائب أمام مازيمبي منذ 2002، عندما تفوق الفارس الأبيض على الفريق الكونغولي في نصف النهائي وتأهل للمباراة النهائية، حيث التقى الفريقين بعدها في 5 مباريات فاز مازيمبي في 4 مباريات وتعادلا في مباراة وحيدة.

موعد مباراة الزمالك ومازيمبي
من المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك ضد مازيمبي في التاسعة مساء بتوقيت مصر، العاشرة مساء بتوقيت السعودية، الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومازيمبي
سيتم نقل مباراة الزمالك ومازيمبي اليوم عبر قناة بي ان سبورت اتش دي الرياضية في بث حي ومباشر، بالإضافة لقناة تايم سبورت التي تنقل المباراة عبر البث الأرضي لجمهورية مصر العربية.
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الزمالك ومازيمبي الزمالك ضد مازيمبي

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