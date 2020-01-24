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اليمن: ميليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية بالحديدة

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:31 ص
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أرشيفية
أرشيفية
وكالات
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استهدفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، الأحياء السكنية ومواقع القوات المشتركة في عدد من مناطق الحديدة، غرب اليمن، ضمن خروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة باليمن، اليوم الجمعة، "إن ميليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة واستهدفت الأحياء السكنية وأحياء وحارات متفرقة في مدينة حيس، جنوب الحديدة".

وأضاف أن الميليشيات استهدفت المنازل في أحياء متفرقة من المدينة ما أدى إلى نشر حالة من الذعر بين السكان خصوصا النساء والأطفال .. كما استهدفت الميليشيات منازل الأهالي ومزارعهم جنوب مركز مديرية التحيتا، جنوب الحديدة، بقذائف الهاون الثقيل والأسلحة المتوسطة.

وتواصل الميليشيا الحوثية انتهاكاتها للهدنة التي رعتها الأمم المتحدة أواخر 2018 بموجب اتفاق ستوكهولم، وتنص على وقف إطلاق النار. ومنذ ذلك الحين سقط مئات القتلى والجرحى من المدنيين جراء استهداف وقصف الميليشيات الحوثية للأحياء السكنية في مختلف مديريات الحديدة، وسط صمت أممي.

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