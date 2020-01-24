محمد عبدالرحمن يعطي درسًا في تعلم الفن

روج الفنان محمد عبدالرحمن لفيلمه الجديد "لص بغداد"،وقام بتوجيه بعض النصائح لهم، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر محمد صورة له، وعلق على الصورة قائلاً :" عايزين تتعلموا فنون الذكاء وسرعة البديهة روحوا شوفوا لص بغداد، مستني رأيكم".





يُشار أن فيلم "لص بغداد" من تأليف تامر إبراهيم، إخراج أحمد خالد موسى،بطولة محمد إمام،فتحي عبد الوهاب،أمينة خليل، ياسمين رئيس،صلاح عبد الله، أحمد العوضي، أحمد رزق، محمد عبد الرحمن.





وفي سياق آخر، يصور محمد عبدالرحمن حاليًا مشاهده في فيلمه الجديد "الخطة العامية"، مع صديقه الفنان علي ربيع، عمرو عبد الجليل، علي ربيع، غادة عادل، و من إخراج معتز التوني.