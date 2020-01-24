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أسعار الدواجن اليوم الجمعة 24-1-2020

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:11 ص
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أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدواجن

قالت شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسعار زادت خلال الأسبوع المنتهي اليوم الجمعة، ليرتفع سعر كيلو الدواجن البيضاء بنحو جنيه واحد، وصعد سعر كرتونة البيض بنحو 2.5 جنيه.


سعر البيض اليوم
سجل سعر تسليم المزرعة 35.5 جنيهًا ليتراوح سعر المستهلك ما بين 39 إلى 40 جنيهًا.


أسعار الدواجن البيضاء
سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة 26 جنيهًا ليتراوح السعر للمستهلك ما بين 31 إلى 32 جنيهًا.


سعر الدواجن البلدي
تباع الدواجن البلدي تسليم المزرعة بسعر 28 جنيهًا لتباع للمستهلك بسعر 33 جنيهًا للكيلو

سعر الكتكوت
يتراوح سعر الكتكوت ما بين 3.5 إلى 4 جنيهات


أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة
تراوح سعر كيلو اللحم الأبيض ما بين 25 إلى 28 جنيه، فيما سجل سعر كيلو اللحم البلدي يتراوح  من 31 إلى 32 جنيه، وسجل سعر كيلو لحم الساسو يتراوح من 24 إلى 28 جنيه، بينما سجل سعر كيلو اللحم الرومي البرونزي يتراوح من 32 إلى 35 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحم الرومي الأبيض من 32 إلى 35 جنيه.

وسجل سعر كيلو لحم البط المسكوفي يتراوح من 37 إلى 39 جنيه، وسجل سعر كيلو اللحم للبط المولار يتراوح من 28 إلى 30 جنيه.

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