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تاكومي مينامينو يشارك لأول مرة مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:16 ص
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تاكومي مينامينو
تاكومي مينامينو
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شارك الياباني تاكومي مينامينو لأول مرة بقميص فريقه الجديد ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام فريق وولفرهامبتون ، وذلك عقب انتقاله للريدز بداية هذا الشهر الجاري قادماً من صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي.

ولعب تاكومي مينامينو بعد خروج السنغالي ساديو ماني مهاجم وجناح ليفربول من مباراة فريقه ضد وولفرهامبتون مصابًا بعد 12 دقيقة بداية اللقاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب "موليو"، في ختام الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشعر ساديو ماني بإصابة عضلية في ساقه ليطلب التغيير في الدقيقة 33 من عمر المباراة والشوط الأول، ليحل بدلًا منه تاكومي مينامينو.

ودفع المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول بالياباني تاكومي مينامينو ليشغل مركز الجناح الأيسر بدلاً من المصاب ساديو ماني.

وأصبح تاكومي مينامينو بهذه المشاركة هو أول ياباني في التاريخ يمثل ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتقل تاكومي مينامينو إلى ليفربول بداية هذا الشهر قادماً من صفوف ريد بول سالزبورج الياباني مقابل مبلغ قيمته 7.5 مليون جنية إسترليني.
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